Blaulicht : Schwer verletzt – Mann wird von umgekipptem Radlader eingeklemmt

Franzenheim Ein Radlader kippt um, der Fahrer wird von dem Fahrzeig eingeklemmt. Die Feuerwehr befreit den Schwerverletzten, der ins Krankenhaus kommt.

In Franzenheim ist am Donnerstagabend gegen 18.10 Uhr auf einem Privatgrundstück in Hanglage ein Radlader bei Arbeiten umgekippt. Der Fahrer wurde dabei unter einem Rad eingeklemmt. Nach Auskunft der Feuerwehr wurden seine Hilferufe wegen des laufenden Motors erst nach einiger Zeit gehört, ehe ein zufällig vorbeikommender Mann ihn bemerkte und einen Notruf absetzt. Die Feuerwehr befreite den Schwerverletzten schließlich, er wurde in ein Krankenhaus gebracht.