Polizei : Radmuttern an Auto gelöst

Trier Wer hat etwas gesehen? Am Montag wurden laut Polizei zwischen 5 und 11.30 Uhr durch bislang unbekannte Täter auf dem Rewe-Parkplatz im Wasserweg in Trier, die Radmuttern an einem weißen VW Touran vorne links gelöst.

Im weiteren Verlauf hat sich das vordere linke Rad während der Fahrt gelöst