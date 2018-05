später lesen Trier Radmuttern an Auto entfernt - Zeugen gesucht FOTO: dpa-tmn / Andrea Warnecke FOTO: dpa-tmn / Andrea Warnecke Teilen

Am Dienstag haben Unbekannte die Radmuttern an einem geparkten Fahrzeug in Trier gelöst. Die Polizei sucht nach Zeugenhinweisen.