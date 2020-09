Polizei : Radmuttern gelöst: Polizei sucht weitere Betroffene

Hermeskeil In mehreren Fällen wurden in Hermeskeil geparkte Autos manipuliert.

In den vergangenen Wochen kam es zu mehreren Fällen, bei denen die Radmuttern an Autoreifen gelöst wurden. Die Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass sich die Radmuttern aufgrund fehlerhafter Montage gelöst haben. Die Autos wurden alle im Stadtbereich geparkt, ein größerer Anteil auf dem Rewe-Parkplatz in der Innenstadt. Die Polizei weist darauf hin, dass das Lösen von Radmuttern stellt einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr darstellt und es um einen Verbrechenstatbestand handelt, der nicht unter einem Jahr bestraft wird.