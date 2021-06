Blaulicht : Radschrauben an Traktor in Neroth gelöst

Radschrauben an Traktor in Neroth gelöst

Neroth In Neroth hat ein Unbekannter die Radschrauben eines Traktors gelöst.

Wie die Polizei mitteilte, lösten Unbekannte im Zeitraum zwischen dem 23. Mai 2021 und dem 13. Juni die Schrauben an einem Traktor in der Heltenbergstraße. Dem Fahrer fiel dies frühzeitig auf, so dass es zu keinerlei Schaden kam. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.