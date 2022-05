Blaulicht : Schweine auf der Straße: Tiertransporter kippt in Ralingen auf entgegenkommendes Auto

Ralingen/Olk Ein Traktorgespann mit 108 Schweinen kippte am Montagnachmittag auf der L42 von Olk in Richtung Ralingen um. Ein Fahrer aus dem Gegenverkehr wurde dabei leicht verletzt. Helfer hatten alle Hände voll zu tun, die Tiere wieder einzufangen.

Ein 48-jähriger Mann aus dem Kreis Bitburg-Prüm war am Montag, 9. Mai, um 15.20 Uhr mit seinem Traktorgespann auf der L 42 unterwegs – von Olk in Richtung Ralingen (beides Ortsgemeinde Ralingen im Landkreis Trier-Saarburg). In dem Anhänger befanden sich 108 lebende Ferkel und Läufer. Vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit kippte in der kurvigen Gefällstrecke der Traktor samt Anhänger auf die Gegenfahrspur. Das meldet die Polizei Trier.