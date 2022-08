Blaulicht : Randale in Bitburg – Stühle umgeworfen, Glastisch zerbrochen

Foto: dpa/Carsten Rehder

Bitburg Eine Gruppe hat am frühen Sonntagmorgen in der Bitburger Fußgängerzone randaliert. Die Polizei konnte mehrere streitlustige Personen in der Nähe antreffen. Ob es sich dabei um die Randalierer handelt, ist noch nicht geklärt.