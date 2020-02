Tischtennisplatte beschädigt : Polizei sucht Randalierer von Kell

Foto: TV/Klaus Kimmling

Kell am See Auf dem Schulhof in Kell am See haben Randalierer in der Nacht auf Samstag unter anderem die Tischtennisplatte beschädigt.

Auf dem Schulhof der Realschule plus in Kell am See ist in der Nacht zu Sonntag, 9. Februar, randaliert worden. Das teilt die Polizei mit. Die Unbekannten beschädigten eine Tischtennisplatte: Das Aluminiumgitter, das als festes Netz dient, wurde aus der Halterung gehoben und zusammengerollt. Zudem warfen die Randalierer mehrere Bänke und Tische sowie Mülleimer, ein Fußballtor wurde aus seiner Verankerung gerissen. Am Vorabend wurde in der Schulturnhalle in Kell die Prunksitzung des örtlichen Karnevalsvereins gefeiert.