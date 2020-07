Blaulicht : Rasenmähertraktor gestohlen

Foto: TV/Frank Göbel

Trier In der Trierer Blankensteinstraße ist in der Nacht zum Samstag zwischen 22.30 Uhr und 6.15 Uhr ein weißer Rasenmähertraktor der Marke Alpina gestohlen worden. Auffällig ist ein großes Deko-Kennzeichenschild an der Traktorfront.