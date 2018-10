Rathausbrand in Saarburg: Ein Marder war‘s

Dixius hat am Donnerstagabend in der Sitzung des Verbandsgemeinderats über die Ursache des Feuers informiert. Der Verwaltungschef teilte mit, dass die Versicherung deshalb den Schaden in vollem Umfang reguliere. Mit dem Geld könne das unter Denkmalschutz stehende Haus wieder aufgebaut werden.

Das Dach des Verwaltungsgebäudes ist inzwischen abgeräumt und mit einer Folie abgedichtet worden. Zur Zeit läuft die Auskernung des Gebäudes, das durch Löschwasser stark in Mitleidenschaft gezogen worden ist.

Die Planung für den Wiederaufbau, die europaweit ausgeschrieben worden ist, soll am 6. November vergeben werden.

Am Donnerstagabend hat der Rat zudem den Auftrag für den Aufbau eines Notdaches vergeben. Eine Trierer Firma wird sich darum kümmern. Die Kosten dafür betragen 714 000 Euro.

Über Winter soll der Wiederaufbau des Rathauses geplant und anschließend umgesetzt werden.