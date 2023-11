Teenager leicht verletzt Mann will Jugendlichen ausrauben – als der sich weigert, zückt der Unbekannte das Messer

Ein Unbekannter wollt einen Jugendlichen ausrauben und hat ihn dann mit dem Messer verletzt, als der 16-Jährige seinen Forderungen nicht nachkam. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Demnach geschah der Vorfall am späten Donnerstagabend, 23. November, gegen 23.10 Uhr in der Schwester-Patienta-Straße nahe des Bahnhofs Konz-Karthaus.