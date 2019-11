Polizei : Raubüberfall am Trierer Hauptbahnhof

Foto: TV/Klaus Kimmling

Trier (red) Erst forderte der Mann von einem Passanten Bargeld und drohte ihm mit Schlägen, dann flüchtete er zu Fuß in ein nahegelegenes Haus. Dieses Szenario ereignete sich am Samstag, 6. November, zwischen 18 Uhr und 19 Uhr am Hauptbahnhof in Trier.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Polizei beschreibt den männlichen Täter wie folgt: Etwa 190 Zentimeter groß, schlank, kurzer Vollbart, kurzes lockiges Haar. Zudem trug er eine schwarze Hose, eine dunkle Jacke und weiße Schuhe. Die Kriminalinspektion Trier hat die Ermittlung aufgenommen.