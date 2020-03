Raubüberfall im Hornbach-Baumarkt in Trier - Täter schießt mit Waffe in die Luft

Trier Schreckminuten für Kunden im Hornbach-Baumarkt in Trier: Dort hat ein Mann mit gezogener Waffe den Laden überfallen und Geld gefordert. Ein Schuss ist gefallen.

Ein unbekannter Täter ist am Samstag um kurz nach 10 Uhr im Hornbach-Baumarkt in Trier aufgetaucht, hat eine Waffe gezogen und damit in die Luft geschossen. Laut Polizei hat der Mann Geld gefordert.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort. Der Täter floh aus dem Markt, so die Polizei, konnte aber kurze Zeit später in der Unterführung in der Luxemburger Straße gefasst werden.