Zwei Männer rauben 22-Jährigen aus

Foto: TV/Sebastian Klipp

Trier Überall in der Morgenstunde. Opfer eines Raubes wurde ein 22-jähriger Mann am frühen Sonntagmorgen gegen 3.40 Uhr, als er von der Trierer Innenstadt kommend in Richtung Pacelliufer ging.

In der Deutschherrenstraße seien laut Polizei dem 22-Jährigen zwei Männer entgegengekommen. Ohne ein Wort zu sprechen, hätten die Männer ihr Opfer gemeinsam mit Faustschlägen niedergeschlagen. Sie hätten weiter auf den am Boden liegenden Mann eingetreten und dessen Portemonnaie entwendet.

Als die Täter einen Zeugen bemerkten, der aus den Überfall aufmerksam geworden war, ergriffen sie die Flucht in Richtung Pferdemarkt. Vor den Tätern ist lediglich bekannt, dass es zwei Männer im Alter von etwa 25 Jahren gewesen sein sollen. Eine detailliertere Beschreibung konnten weder das Opfer noch der Zeuge abgeben.