Feuerwehr : Rauch aus Trierer Aldi-Markt ruft Feuerwehr auf den Plan

Foto: TV/Frank Göbel

Ein technischer Defekt in einer Kühlanlage des Aldi-Markts am Trierer Castelnauplatz hat am Montagabend die Feuerwehr beschäftigt.

