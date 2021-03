Blaulicht : Rauch aus Wohngebäude: Feuerwehreinsatz in Saarburg

Foto: TV/Cheryl Cadamuro

Saarburg Die Feuerwehr Saarburg ist am Dienstagmittag zu einem Einsatz in den Staden alarmiert worden. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine Rauchentwicklung an einem Wohnhaus fest.

Augenscheinlich hatte sich der Rauch aus dem Kamin des alten Gebäudes gedrückt. Die Feuerwehr leerte den brennenden Kamin und belüftete das Haus.

Weitere Maßnahmen übernahm ein Schornsteinfeger. Verletzt wurde niemand.