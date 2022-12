Feuerwehreinsatz : Kein Unterricht: Warum Kita und Grundschule Kordel am Montag geschlossen blieben

Kein Unterricht: Warum Kita und Grundschule Kordel am Montag geschlossen blieben

Update Ein Feuerwehreinsatz in der Grundschule Kordel hat am Montag den Kindern einen schulfreien Tag beschert. Wie geht es nun weiter?

Wegen einer unklaren Rauchentwicklung hat es am Montagmorgen gegen 7 Uhr im Gebäude der Grundschule in Kordel einen Feuerwehreinsatz gegeben. Im Gebäude ist neben der Grundschule derzeit auch die Kindertagesstätte St. Amandus übergangsweise untergebracht. Das eigentliche Kindergartengebäude ist aufgrund des Kyllhochwassers im vergangenen Jahr nicht mehr benutzbar. Erzieherinnen hatten beim Aufschließen des Gebäudes in der Friedhofstraße Rauch bemerkt und umgehend die Feuerwehr alarmiert.