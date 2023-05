Einsatz dauert an Rauch über Bengel – Keller in Flammen

Bengel · Alarm für die Feuerwehr am frühen Morgen: Ein Kellerbrand in Bengel – die Rauchwolke ist schon von weitem sichtbar, als die Einsatzkräfte anrücken. Was bisher bekannt ist.

26.05.2023, 07:11 Uhr

In einem Haus in Bengel gab es am frühen Freitagmorgen einen Kellerbrand. Foto: Agentur Siko

Von Siko Agentur