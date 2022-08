Feuerwehr : Rauchende Phosphorgranate im Wald bei Schoden entdeckt

Schoden Der Landwirt, der die Granate fand, hat laut Feuerwehr genau richtig gehandelt und so schlimmeres verhindert.

Fast wäre es am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr zu einem Waldbrand bei Schoden gekommen. Dort war ein Landwirt in Richtung Bismarckturm unterwegs, als er rechts vom Weg Rauch aufsteigen sah. Wie Stephan Klang, stellvertretender Wehrleiter der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell weiter berichtet, habe der Mann bei genauerer Betrachtung etwas mit sehr heller Flamme brennen sehen. Der Landwirt habe richtig reagiert und eine dünne Schicht Erde über das brennende Etwas gegeben und so das Feuer gelöscht. Er habe zudem die Feuerwehr alarmiert.

Die Schodener Wehr rückte samt stellvertretendem Wehrleiter an. Für den Fall eines größeren Brandes wurde zudem das Tanklöschfahrzeug 4000 der Saarburger Wehr, das bis zu 6000 Liter Wasser führt, alarmiert. Wegen des Verdachts auf einen Munitionsfund verständigte die Feuerwehr in Absprache mit der Polizei wiederum den Kampfmittelräumdienst. Dieser rückte aus Koblenz an und bestätigte den Verdacht: Bei dem Fundstück handelte es sich um eine Phosphorgranate. Klang: „Es war ein großes Glück, dass direkt bei der Granate nichts stand, auch kein Baum, sonst hätte der Wald gebrannt.“ Phosphor sei ein chemisch stabiles Element und könne auch nach vielen Jahren noch brennen, sobald es in Verbindung mit Sauerstoff komme.