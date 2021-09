Feuerwehreinsatz : Rauchentwicklung in Kamin in Oberstadtfeld

Foto: TV/Frank Göbel

Oberstadtfeld In Oberstadtfeld ist es am Donnerstagabend zu einer Rauchentwicklung in einem Kamin gekommen. Die Feuerwehr war im Einsatz.

Wie die Polizei mitteilte, wurden Polizei und Feuerwehr gegen19 Uhr wegen einer Rauchentwicklung in einem Einfamilienhaus nach Oberstadtfeld gerufen.

Ein Kamin mit einer Kochstelle über offenem Feuer hatte zu einer Rauchentwicklung geführt.