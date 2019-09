Feuerwehreinsatz : Rauchentwicklung in Körpericher Grundschule

Foto: Fritz-Peter Linden

Bitburg In der Grundschule St. Hubertus in Körperich hat am Montag, 2. September, eine Geschirrspülmaschine gebrannt.

Laut Mitteilung der Polizei wurde der Brand gegen 14.40 Uhr gemeldet. Die umliegenden Feuerwehren, der Rettungsdienst und die Polizei Bitburg konnten die Lage vor Ort aber schnell unter Kontrolle bringen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es laut Polizei vermutlich aufgrund eines technischen Defekts zu einer starken Rauchentwicklung aus der Geschirrspülmaschine. Eine der beiden Lehrerinnen der Nachmittagsbetreuung habe das glücklicherweise frühzeitig bemerkt, sodass die zweite Lehrerin die 17 Schüler noch vor Eintreffen der Rettungskräfte unversehrt aus der Schule evakuieren konnte.

Die mitteilende 61-jährige Lehrerin wurde mit Verdacht auf Rauchvergiftung in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.