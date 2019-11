Großaufgebot vor Ort : Rauchsäule über Saarburg: Doppelgarage brennt komplett nieder

Saarburg Die Saarburger Bewohner sehen am Freitagabend eine große Rauchwolke über ihrer Stadt. Der Grund: Eine abgebrannte Doppelgarage. Die Feuerwehr ist damit beschäftigt, die Glutnester zu löschen.

Zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst kam es am Freitagabend gegen 17.15 Uhr in der Graf- Siegfried- Straße in Saarburg. Dort kam es, aus bislang ungeklärten Gründen, zu einem Vollbrand einer Doppelgarage mit angrenzender Werkstatt.