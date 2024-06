Feueralarm Rauchwolke über Bengel: Deshalb gab es einen Feuerwehreinsatz an den Bahngleisen

Bengel · Aufregung am Samstag in Bengel. Dort meldeten aufmerksame Zeugen eine ungewöhnliche Rauchwolke in Richtung der Bahngleise. Was dahinter steckte.

01.06.2024 , 16:39 Uhr

Foto: dpa/Marijan Murat

Von Wolfgang Steil