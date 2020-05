Rauchwolken über Bitburg : Container mit Autoteilen brennt

Bitburg (red) Dunkle Rauchschwaden über Bitburg: Am Freitagnachmittag hat ein Feuer in einer Lagerhalle im Gewerbegebiet „Auf Merlick“ einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. In einem Container waren laut Polizei Autoteile´in Brand geraten.