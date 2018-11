später lesen Polizei Rebstock abgeschnitten FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

(red) Unbekannte haben in der Zeit vom 10. bis zum 17. Oktober einen 25 Jahre alten Rebstock vor einem Anwesen in der Mühlenstraße in Berlingen abgeschnitten. Wie die Polizei jetzt mitteilt, wurde außerdem der Briefkasten beschädigt sowie der Stopfen eines Gartenteichfilters entfernt.