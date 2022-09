Wetter : Starkregen am Samstag: Wenig zu tun für Wehren

Starkregen am Samstag: Wenig zu tun für Wehren

Trier/Daun/Bitburg-Prüm Endlich Regen und dann gleich sehr heftig: Dennoch melden die Einsatzkräfte in der Region kaum Probleme. Meistens waren Gullys verstopft.

Wenn es dann endlich regnet, kommmt gleich zu viel herunter: Die ersten Niederschläge nach den vergangenen trockenen Wochen haben in der Region stellenweise zu überfluteten Straßen geführt.

Wie die Leitstelle der Feuerwehr Trier am Sonntag auf unsere Anfrage mitteilt, habe es in der Folge „zwei Hände voll“ Einsätze gegeben, meist wegen zugesetzter Gullys, unter anderem in Konz und Zewen.