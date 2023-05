Erst kürzlich Vorfall in der Eifel Trotz starker Kontrollen immer wieder deutlich überladene Holztransporte

Erst am Mittwoch, 10. Mai, stellten die Beamten erneut einen mit Fichtenstämmen (Kurzholz) beladenen Holztransport auf der L16 bei Habscheid (Eifelkreis Bitburg-Prüm) fest, der deutlich überladen war. Dieser befand sich auf dem Weg zu einem Sägewerk in Belgien. „Bereits der erste Eindruck lies nichts Gutes erahnen“, schreibt die Polizei in der Mitteilung.