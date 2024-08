K5 gesperrt Überflutetete Straßen und vollgelaufene Keller: So war die Nacht in der Region Trier (Fotos)

Als am Dienstagabend, 13. August, das Unwetter kam, war es ganz schnell vorbei mit dem entspannten Sommerwetter der letzten Tage. So ist in Trier etwa der Bach in Biewer über die Ufer getreten und hat im Stadtteil Biewer für Überflutungen und vollgelaufene Keller gesorgt. Zudem war die Kreisstraße 5 zwischen Biewer und Aach überflutet. Sie ist aktuell nicht passierbar. Wie die Polizei unserer Redaktion mitteilt, gilt die Sperre voraussichtlich bis 8 Uhr am Mittwochmorgen, 14. August.