Umgestürzte Bäume nach Unwetter Trierer Stadtwald soll nicht betreten werden – Wildgehege auch betroffen (Fotos/Video)

Als am Dienstagabend, 13. August, das Unwetter kam, war es ganz schnell vorbei mit dem entspannten Sommerwetter der letzten Tage. In Trier ist der Bach in Biewer über die Ufer getreten und hat in dem Stadtteil für Überflutungen und vollgelaufene Keller gesorgt. In der Region stürzten außerdem mehrere Bäume um - unter anderem im Weißhauswald. Der Stadtwald wurde laut der Stadt Trier daher vorerst gesperrt.