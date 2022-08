Blaulicht : Streit um Maske: Fahrgast schlägt Bahnmitarbeiter ins Gesicht

Trier/Konz Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn ist bei einer Auseinandersetzung mit einem Fahrgast, im Zug zwischen Trier und Konz, verletzt worden.

Ein Mann soll in der Regionalbahn zwischen Trier und Konz nach Angaben der Polizei einen Bahnmitarbeiter attackiert haben. Der Reisende soll demnach den Mitarbeiter mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, dabei habe der Angegriffene eine Nasenbeinfraktur erlitten. Der Fall habe sich am vergangenen Mittwoch, gegen 15 Uhr, in der RB71 ereignet.