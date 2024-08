Kuriose Rettungsaktion Bewohner traut seinen Augen nicht: Reh dreht in Pool in Schweich seine Runden

Schweich · Dass er so was mal erleben würde, hätte dieser Schweicher sicher nicht gedacht. Mitten in der Nacht hört er seltsame Geräusche im Garten. Dann sieht er das Kuriose: Ein Reh dreht seelenruhig seine Runden im Pool. Und jetzt?

29.08.2024 , 11:49 Uhr

Foto: Polizei