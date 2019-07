Tierquälerei : Reh in der Eifel malträtiert: Aufgespießt und Ohren abgeschnitten

Fassungslos war Jagdpächter Herbert Theis, als er bei einer Rundfahrt durch das Revier Sülm einen toten Rehbock auf einem Wiesengrundstück entdeckte. Dem Tier hatte jemand die Ohren abgeschnitten und es mit einem Stock malträtiert.

Das Tier hat einen Stock im Anus stecken, beide Ohren sind abgeschnitten. Hinzu kommen zwei tiefe Löcher in der Nähe der Flanken des etwa zweijährigen Rehbocks und auch eine Gesichtshälfte fehlt. Ließen sich die tiefen Wunden wie auch die Kopfverletzungen noch als Folge eines Unfalls erklären, die fehlenden Ohren und den in das Tier gebohrten Stock ließen den Jäger erschaudern. „Bestialisch“, sagt Theis. Von einem vergleichbaren Fall hat er noch nie gehört.

August 2014: In Konz findet eine Schäferin ein schwer verletztes Lamm in ihrer Herde. Die Vermutung: Wahrscheinlich wurde – erfolglos – versucht, das Tier mit einem Bolzenschussgerät zu töten. Die Wunden waren kreisrunde Löcher mit einem Durchmesser von einigen Millimetern in der Schädeldecke.

So geht das auch Kreisjagdmeister Gerd Grebener, der gleich im Anschluss über den Fund informiert wurde. Die Verletzungen des Tieres kennt er von Fotos, die ihm zugesandt wurden. „Das ist eine unheimliche Sache“, sagt Grebener. Wie das Reh umgekommen sei – ob durch den Zusammenprall mit einem Auto oder ob tatsächlich mit einer Armbrust oder einem Sportbogen gewildert wurde – sei nicht mehr zu klären. „Aber davon unabhängig“, sagt Grebener, „zeugen diese Bilder von einer geisteskranken Haltung. Wer macht denn so was?“ Bislang habe er von solchen Misshandlungen nur in Fällen mit Pferden und Schafen gehört. „Bei Wildtieren ist mir das neu.“

Was den Jagdpächter zudem an dem Fall irritiert: „Das Tier lag auf der Wiese wie aufgebahrt. Als hätte es jemand bewusst so hingelegt, damit es gefunden wird.“ Er habe sich auch bei den beiden Jagdaufsehern und seinen Jagdkollegen umgehört, die für das Revier einen so genannten Begehungsschein haben und damit offizielle „Mitjäger“ sind: „Die sind alle entsetzt.“ Erklären könne sich das niemand. „Wir haben weder im Ort noch mit den Landwirten ringsum irgendwelche Konflikte.“