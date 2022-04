Erstmeldung : Gasleck am Reha-Center Bernkastel-Kues - Rund 100 Menschen müssen evakuiert werden (Fotos)

Feuerwehr rückt zum Gas-Einsatz bei den Reha-Kliniken in Bernkastel-Kues aus - 8. April 2022

Update Bernkastel-Kues Update: 15.50 Uhr, Großaufgebot an Feuerwehr und weiteren Einsatzkräften im Reha-Center Bernkastel-Kues: Durch ein Leck, das bei Bauarbeiten verursacht wurde, strömt dort derzeit unkontrolliert Gas as. Was bisher bekannt ist.

Die Alarmierung hat die Polizei gegen 14.45 Uhr erreicht. Im Reha-Center in Bernkastel-Kues ist Gas ausgeströmt.

Dann waren die zahlreichen Einsatzkräfte von Feuerwehr, SEG damit beschäftigt, etwa 100 Menschen aus dem Gebäude zu evakuieren.

Nach aktuellen Infos ist bei Baggerarbeiten nahe am Gebäude eine Gasleitung beschädigt worden. Dort strömt in großem Umfang unkontrolliert Gas aus. Bisher ist das Gasleck nicht unter Kontrolle. Experten der Trierer Stadtwerke müssen nun anrücken, um das Leck zu schließen.

Die betroffenen Menschen wurden in ein anderes Gebäude gebracht und werden dort vom SEG des DRK betreut. Dabei gingen die meist alten Menschen mit Gehhilfen bzw. Krücken mehrere hundert Meter zu Fuß über das Gelände, um zu dem anderen Gebäude zu gelangen.

