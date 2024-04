Blaulicht Unbekannte Täter zerstechen Reifen

Steinrausch · Unbekannte Täter haben in der Zeit vom Sonntag, 13. April, bis Dienstag, 16. April, in Irrhausen, Auf der Steinrausch, einen Anhänger beschädigt. Sie haben laut Polizeiinspektion Prüm an dem Fahrzeug die Reifen zerstochen.

21.04.2024 , 14:18 Uhr

Foto: dpa/Bodo Schackow