Blaulicht : Reifen am Anhänger geplatzt: Auto überschlägt sich auf der B50neu

Foto: Polizei Wittlich

Longkamp Eine Autofahrerin hat sich am Samstagmorgen am Hochmoselübergang mit ihrem Fahrzeug überschlagen. Offenbar war am überladenen Anhänger ein Reifen geplatzt, wie die Polizei mitteilt.

Die 53-Jährige war demnach auf der B50neu Richtung Wittlich unterwegs, als das Gespann aus Auto und Anhänger vermutlich aufgrund eines geplatzten Reifens am Anhänger ins Schleudern geriet und sich überschlug. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Bei der Unfallaufnahme habe sich herausgestellt, dass die Ladung des Anhängers 900 Kilo schwer war - was eine Überladung von 42 Prozent bedeute. Die Fahrerin erwarte daher ein höheres Bußgeld. Die Polizei warnt: Eine solche Überladung stelle, insbesondere kleinerer Anhänger bis 750 Kilo ohne eigene Bremse, eine erhebliche Gefahr insbesondere für die Fahrzeugführer, aber auch für andere Verkehrsteilnehmer, dar.