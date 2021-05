Polizei sucht Hinweise : Reifen an geparktem BMW gestochen

Reifen zerstochen. Symbobild: dpa Foto: Fritz-Peter Linden

Bitburg Unbekannte haben in der Nacht auf zwischen 1 und 2 Uhr an einem schwarzen BMW, der in der Josef-Niederprüm-Straße in Bitburg geparkt war, zwei Reifen beschädigt und wie die Polizei berichtet, „augenscheinlich zerstochen“.

