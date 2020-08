Polizei : Reifen kaputt: Polizei sucht Zeugen

Wittlich (red) An einem in der Buchenstraße in Wittlich-Neuerburg abgestellten Auto, einem Citroën, wurden in der Zeit von Dienstag, 4. August, 20.30 Uhr, und Mittwoch, 5. August, 10.30 Uhr, alle vier Reifen beschädigt.

Das berichtet die Polizei.