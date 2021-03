Blaulicht : Reifen zerstochen, Lack zerkratzt: Unbekannte beschädigen Auto in Konz

Konz Bereits am Donnerstag, 11. Oktober, ist zwischen 3:40 und 8:10 Uhr in der Bahnhofstraße, Ecke Konstantinstraße, in Konz ein Auto beschädigt. Das teilt die Polizei mit.