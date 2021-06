Polizei : Reifen an LKW zerstochen

Foto: dpa/Carsten Rehder

Daun (red) Zum wiederholten Male sind an einem LKW, der im Industriegebiet in Daun-Rengen in der Julius-Saxler-Straße abgestellt war, zwei Reifen beschädigt worden. Es sei wieder ein hoher Sachschaden entstanden, teilt die Polizeiinspektion Daun mit.

