Beschädigte Autos : Polizei ermittelt wegen etlicher zerstochener Reifen in Trier-Nord

Foto: Friedemann Vetter

Trier Im Bereich des Moselstadions und an anderen Stellen von Trier-Nord sind in den vergangenen Tagen etliche Autos beschädigt worden. In der jüngeren Vergangenheit ist das nicht die erste Serie dieser Art im Stadtgebiet.