Bahnverkehr nicht beeinträchtigt Autofahrerin kollidiert mit Schrankenanlage in Reil

Reil · Eine Frau kam am Samstag von der Bergstraße in Reil ab und stieß mit der Schrankenanlage am Bahnübergang zusammen. Sie wurde verletzt, es entstand Sachschaden – doch die Sache ging glimpflich aus.

30.03.2024 , 12:05 Uhr

Am Samstag, 30. März, kam eine Autofahrerin von der Straße ab und kollidiert mit der Schrankenanlage des Bahnübergangs. Foto: Polizei