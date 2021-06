Blaulicht : Trunkener Radler bei Sturz verletzt

Reil Ein Radfahrer ist am Donnerstag in Reil auf regennasser Straße gestürzt und leicht verletzt worden. Der Mann war nach Angaben der Polizei Zell stark alkoholisiert.

Ein Radfahrer ist am Donnerstag in Reil auf regennasser Straße gestürzt und leicht verletzt worden. Der Mann war nach Angaben der Polizei Zell stark alkoholisiert. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag um 18.30 Uhr, der 36-jährige Radfahrer war unterwegs auf der regennassen Moselstraße. Beim Abbiegen verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad, stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.