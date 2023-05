Ermittlungen laufen Reinigungsmittel bei Irrel in die Prüm gelaufen

Anwohner hatten am Freitagnachmittag eine fremde Substanz in der Prüm bei Irrel entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Ursache der Flüssigkeit waren laut Polizei Reinigungsarbeiten in der Nähe des Flusses. Die Feuerwehr konnte das Einfließen weiterer Substanzen in den Fluss verhindern. Was für Stoffe genau in der Prüm gelandet sind, ist noch Teil der Ermittlungen, sagt die Polizei.