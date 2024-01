Feuerwehr verhindert Schlimmeres Spektakulärer Autobrand in Reinsfeld

Ein brennendes Auto am frühen Freitagmorgen, 19. Januar, gegen 4 Uhr, meldete eine Anwohnerin in der Rindertanzstraße in Reinsfeld. Der Polizeiinspektion Hermeskeil zufolge stand der PKW beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand. Das Feuer griff auf ein daneben geparktes Fahrzeug über, bis die Einsatzkräfte es unter Kontrolle bringen und schließlich vollständig ablöschen konnten. Es gab bei dem Autobrand keine Verletzten. Auch die angrenzenden Wohnhäuser blieben von Schäden verschont.