Autofahrer prügeln sich nach Unfall – Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen für die Fahrweise eines Mini-Fahrers auf der A 1, der mit einem anderen Autofahrer in eine Prügelei geraten sei, nachdem die beiden Autos einander auf dem Verzögerungsstreifen touchiert haben sollen. Wie die Polizei erst gestern mitteilte, hat sich der Vorfall bereits am Montag, 1. Oktober, gegen 13 Uhr ereignet. red

Auf der A 1 soll es im Bereich der Anschlussstelle Reinsfeld in Fahrtrichtung Trier zu der körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Fahrer eines schwarzen BMW X 5 und des des schwarzen Mini mit Luxemburger Kennzeichen gekommen sein. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen könnte der Fahrer eines blauen Opel Insignia sachdienliche Angaben zur vorherigen Fahrweise des Mini-Fahrers machen und als Zeuge oder sogar Geschädigter einer Nötigung in Betracht kommen, so die Polizei.

Hinweise an die Polizeiautobahnstation Schweich unter Telefon 06502/91650 oder per E-Mail an pastschweich@polizei.rlp.de