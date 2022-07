Blaulicht : Radfahrer erleidet bei Unfall in Reinsfeld schwere Kopfverletzungen

Reinsfeld Es ist nicht klar, wie genau es zu dem Unfall in Reinsfeld gekommen ist. Er musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert werden.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntag, 31. Juli, gegen 12.20 Uhr. Ein 17-jähriger Radfahrer befuhr nach derzeitigem Stand der polizeilichen Ermittlungen den Mühlgraben in Reinsfeld und bog nach rechts in die Siedlungsstraße ein. Kurz nach der Einmündung verlor er aus nicht bekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Der junge Mann zog sich schwere Kopfverletzungen zu und musste in ein Trierer Krankenhaus verbracht werden.