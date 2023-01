Fahrerflucht : Fußgängerin in Remich lebensgefährlich verletzt – Flüchtiger Fahrer festgenommen

Remich Die luxemburgische Polizei hat einen Mann festgenommen, der in der Nacht auf Sonntag eine Frau in Remich angefahren hat und geflüchtet ist. Die Frau wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

In der Nacht auf Sonntag meldeten mehrere Personen dass gegen Mitternacht eine Fußgängerin auf der place du Marché in Remich bei einem Unfall schwer verletzt wurde und der Unfallverursacher Fahrerflucht beging. Eine sofortige Fahndung nach dem Fahrer wurde eingeleitet und die Fußgängerin wurde notärztlich versorgt. Die Straße wurde für die Dauer des Einsatzes vollständig gesperrt.

Da der Verdacht bestand, dass der Fahrer in Richtung Deutschland geflüchtet sei, wurden die deutschen Kollegen ebenfalls in Kenntnis gesetzt und waren bereit an der Fahndung teilzunehmen. Die Staatsanwaltschaft wurde informiert und die Spurensicherung seitens des Mess- und Erkennungsdienstes angefordert. Teile des flüchtigen Fahrzeuges wurden auf Anordnung beschlagnahmt.

Für die Fußgängerin bestand zu diesem Zeitpunkt akute Lebensgefahr.

Am Sonntagmittag meldete sich dann ein Mann auf einer luxemburgischen Polizeidienststelle und gab an, in der Nacht in Remich in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen zu sein. Am Fahrzeug waren diesbezüglich Schäden zu erkennen, welche auf einen Unfall schließen lassen.