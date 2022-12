Fahndung : Rentnerin in der Eifel betrogen: Polizei sucht falsche Polizisten (Foto)

Rentnerin in der Eifel betrogen: Polizei sucht falsche Polizisten (Foto)

Die Polizei sucht Betrüger, die sich als Ordnungshüter ausgegeben haben. Ihr Opfer war eine Frau im Eifelkreis. Nun gibt es ein Foto von zwei Tatverdächtigen.

Eine 84-jährige Rentnerin ist im Sommer von falschen Polizisten in Bitburg um Geld und Wertsachen betrogen worden. Nun gibt es eine Aufnahme einer Überwachungskamera, mit dem sich die Ermittler Hinweise zu den Tatverdächtigen erhoffen.

Nach Angaben der Polizei hatte sich der Betrug am 11. August 2022 ereignet: Die 84-Jährige aus Irrel war an dem Tag von einem angeblichen Polizeibeamten angerufen worden. Unter dem Vorwand, eine Einbrecherbande sei in ihrem Wohnort unterwegs, habe der Anrufer sie dazu gebracht, Wertsachen sowie ihre EC-Karte außerhalb des Hauses abholbereit für die angebliche Polizei zu deponieren.