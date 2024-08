Feuerwehren im Einsatz Restaurant in Bernkastel-Kues in Flammen - Hotel daneben evakuiert

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Samstagmorgen gegen 0.30 Uhr in einem Restaurant in der Arndtstraße in Kues zu einem Brand im Gastraum. Zu diesem Zeitpunkt war die Gastronomie geschlossen. Ein aufmerksamer Passant, der dort zufällig vorbeikam, entdeckte das Feuer und meldete dies sofort.