Mehr als 2 Promille Mann randaliert an Karneval in Retterath

Retterath · Hausfriedensbruch, betrunken am Steuer und sogar auf jemanden losgefahren – das hat sich ein 24-Jähriger am Freitag auf einer Karnevalsveranstaltung in der Vulkaneifel zu Schulden kommen lassen. Die Hintergründe zum Abend.

11.02.2024 , 13:04 Uhr

Der 24-Jährige soll auf einen Zeugen zugefahren sein. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat